МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Первый фигурант дела инвестиционного фонда Baring Vostok о растрате 2,5 миллиарда рублей обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

"В суд поступила апелляционная жалоба Александра Царкунова", — сказали в суде.

Это первая апелляционная жалоба по делу, у остальных фигурантов еще есть время. О намерении обжаловать приговор заявлял француз Филипп Дельпаль, а американский инвестор Майкл Калви собирался принять решение после изучения текста приговора.