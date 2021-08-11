КИЕВ, 11 авг — ПРАЙМ. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте акций компании "Мотор Сич", сообщила в среду вечером пресс-служба суда.

В марте этого года Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте 100% акций компании "Мотор Сич" и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о наложении ареста на простые именные акции АО "Мотор Сич", — говорится в сообщении на сайте суда.

Отмечается, что апелляционная жалоба была подана одной из акционерных компаний, а именно "Business House Helena, AG". Украинская оппозиция осудила решение властей по "Мотор Сич"

Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия "Мотор Сич". Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь потребовал от украинской стороны соблюдения законных прав китайских инвесторов после решения о возвращении предприятия "Мотор Сич" в госсобственность.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение СНБО о введении на три года санкций против акционеров компании "Мотор Сич". В частности, санкции коснулись четырех китайских компаний и одного гражданина КНР. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя введение Киевом санкций, заявил, что Китай надеется на обеспечение Украиной законных интересов и прав китайских компаний. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, которая является акционером "Мотор Сич", считает санкции необоснованным