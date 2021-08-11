МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рост цен на подсолнечное масло и мясо кур в России с 3 по 9 августа ускорился по сравнению с предыдущей неделей, на сахар — замедлился, а яйца продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.

Так, стоимость сахара увеличилась на 0,08%, в том числе в 32 регионах — на 0,1-1,9%. В 34 субъектах цены не изменились, в 19 регионах — снизились на 0,1-2,2%. С 27 июля по 2 августа рост цен на сахар составил 0,14%, с начала года на 9 августа — 3,31%. Аналитики спрогнозировали, на сколько вырастут цены в России в августе

В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период увеличилось в цене на 0,17% против роста на 0,11% за предыдущий период (с начала года цены выросли на 5,62%). В 30 регионах его стоимость повысилась на 0,1-1%, в шести — на 1,1-4%. "В 32 субъектах цены не изменились. В 17 субъектах цены снизились на 0,1-1,2%", — указывает статистическое ведомство.

Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,05%. В 30 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в пяти — на 1-4%. В 21 субъекте цены не изменились, в 29 — снизились на 0,1-2,5%. С 27 июля по 2 августа цены на курятину выросли на 0,04%, с начала года они повысились на 15,51%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,78% (с 27 июля по 2 августа — на 1%, с начала года яйца уменьшились в цене на 9,22%). В 48 субъектах цены снизились на 0,1-2%, в 15 — на 2,1-4,9%.

"В семи субъектах цены не изменились. В 15 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-1,5%", — указывает Росстат.

Гречка с 3 по 9 августа выросла в цене на 0,06%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,1%, а с начала года цены поднялись на 10,4%.

Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,16% (за предыдущий период — на 0,05%, рост с начала года — на 3,94%), черный хлеб — на 0,02% (за предыдущий период — на 0,07%, с начала года — на 3,86%), макаронные изделия подешевели на 0,06% (против роста на 0,33%, с начала года цены увеличились на 5%).

Вермишель выросла в цене на 0,3% (за предыдущий период — на 0,28%, рост с начала года — на 5,01%). Цены на белый хлеб повысились на 0,1% (неделей ранее — на 0,17%, рост с начала года — на 3,43%). Цены на рис снизились на 0,11% (неделей ранее — увеличились на 0,04%, с начала года — выросли на 1,91%), на пшено — повысились на 0,18% (за предыдущий период — уменьшились на 0,13%, с начала года — снизились на 2,48%).

Помимо этого, рост цен на свежую белокочанную капусту в России с 3 по 9 августа замедлился по сравнению с предыдущей неделей, картофель, репчатый лук, морковь, огурцы и помидоры продолжили дешеветь, следует из данных.

По сообщению статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период снизились в среднем на 2,4%. В частности, картофель подешевел на 4,73%, лук — на 0,26%, морковь — на 8,82%, огурцы — на 4,89%, помидоры — на 5,13%, яблоки — на 0,17%. При этом цены на капусту выросли на 0,23%.

С начала года к 9 августа картофель в России подорожал на 45,39%, капуста — почти вдвое (на 97,28%), лук — на 27,78%. Морковь с начала года выросла в цене вдвое (на 100,13%), яблоки — на 8,43%, огурцы подешевели на 50%, помидоры — на 37,32%.

За предыдущий период, с 27 июля по 2 августа, свежая белокочанная капуста выросла в цене на 2,02%. Морковь тогда подешевела на 11,33%, картофель — на 6,45%, лук — на 0,67%, огурцы — на 5,34%, томаты — на 6,98%, яблоки — на 0,53%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 3,1%.

С 3 по 9 августа в России выросли цены на сметану (на 0,5%), говядину и свинину (на 0,4%), баранину (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, пастеризованное молоко, сливочное масло, печенье, черный чай и соль (на 0,2%), мороженую рыбу, маргарин, овощные консервы для детского питания, водку (на 0,1%).

В свою очередь за отчетный период снизились цены на мясные консервы для детского питания (на 0,4%), вареную колбасу, сосиски, сардельки (на 0,3%), стерилизованное молоко и сычужные сыры (на 0,2%), шоколадные конфеты (на 0,1%).