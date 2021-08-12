КИЕВ, 12 авг — ПРАЙМ. Украинские правоохранители выявили схему незаконного ввоза авиационного топлива в страну, из-за занижения акциза в 10 раз госбюджет недополучил почти 2 миллиона долларов, говорится в сообщении Нацполиции в четверг.

Как сообщается на сайте ведомства, чтобы ввезти на территорию Украины такое топливо по заниженной ставке акцизного налога, использовались поддельные векселя с соответствующим целевым назначением.

"Однако фактически из него изготавливали дизельное топливо для дальнейшей реализации в Украине… Среди участников схемы — коммерческие структуры, должностные лица таможенной службы и банковских учреждений", — говорится в сообщении. Еврокомиссия готова обсуждать с Украиной "Северный поток-2"

Установлено, что ряд субъектов хозяйствования в сговоре с должностными лицами таможенной службы "ввозили на территорию Украины авиационное топливо для реактивных двигателей по заниженной в 10 раз ставке акцизного налога".

При этом для получения скидки коммерческие структуры при содействии должностных лиц банковских учреждений подделывали векселя, оплата по которым якобы гарантирована банковскими учреждениями. Эти документы предоставлялись в налоговые органы и выступали гарантией того, что топливо используется именно для реактивных двигателей.

Чтобы подтвердить факт целевого использования авиационного топлива, участники схемы проводили бестоварные фиктивные операции.

"В течение 2019-2020 годов по такой схеме было незаконно ввезено на территорию Украины более 8 тысяч тонн авиационного топлива для реактивных двигателей по заниженной ставке акцизного налога. В результате злоумышленники не уплатили в государственный бюджет свыше 51 миллиона гривен (1, 9 миллиона долларов — ред.) обязательных платежей", — говорится в сообщении.