МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ и российский маркетплейс Ozon заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено, в том числе, на расширение доступа фермеров к онлайн-площадке, говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз России и Ozon заключили соглашение о сотрудничестве по вопросам развития рынков сбыта для субъектов малого и среднего агробизнеса. Документ поспособствует расширению доступа фермеров к одной из самых популярных онлайн-площадок", — сообщает ведомство.

Помимо этого, в рамках соглашения совместно с интернет-компанией планируется обучение сельскохозяйственных производителей работе с маркетплейсами, подготовка рекомендаций по повышению качества продукции и совершенствование мер господдержки. При этом, продолжает ведомство, соглашение с Ozon будет способствовать работе по снижению цен на овощи "борщевого набора".

Минсельхоз указывает, что аналогичное сотрудничество уже выстроено с "Яндексом" и Россельхозбанком. Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что онлайн-торговля — важнейший канал продаж для малых форм хозяйствования, который с развитием технологий и массовым проникновением интернета необходимо развивать по всей стране.

"Это не только хорошая альтернатива работе с ритейлом, но и возможность сократить издержки, получить прямой выход к покупателям. При этом потребитель приобретает свежие и качественные фермерские продукты по доступным ценам и получает более широкий выбор", — добавила Лут, слова которой проводятся в сообщении.

"С выходом на Ozon фермеры смогут самостоятельно управлять ассортиментом, ценообразованием и маркетингом своей продукции, что, бесспорно, позитивно скажется на экономике предпринимателей и повысит доступность сельхозтоваров для россиян", — сказал в свою очередь управляющий директор Ozon Сергей Беляков, указав, что компания, среди прочего, поддержит фермеров логистической инфраструктурой.