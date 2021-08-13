КИЕВ, 13 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Украины не ожидает введения осенью жестких карантинных мер из-за ситуации с COVID-19, а соответственно, и значительных потерь для экономики страны, заявил замглавы регулятора Сергей Николайчук. На Украине выявили хищения при импорте авиатоплива

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил введения локдауна в стране осенью из-за возможного роста количества заражений коронавирусом, в том числе его новым штаммом "дельта".

"В базовом сценарии ожидаем вспышку заболеваемости (COVID-19 – ред.) осенью. Это задержит восстановление экономической активности до уровня, который был до пандемии. В то же время мы не ожидаем введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики", — сказал Николайчук в интервью интернет-изданию Forbes.

По его словам, карантины в январе и марте-апреле этого года показали, что бизнес и население адаптировались к новым условиям и наладили свою экономическую активность.

Кабинет министров Украины решил продлить до 1 октября карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, ранее действовавшие до конца лета. На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Сейчас вся страна находится в "зеленой" зоне.