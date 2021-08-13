КИЕВ, 13 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Украины рассчитывает получить более 700 миллионов долларов очередного транша от МВФ по итогам пересмотра программы stand-by, заявил замглавы регулятора Сергей Николайчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Международный валютный фонд за решение предоставить более 2,7 миллиарда долларов безвозмездной помощи. Кроме того, украинский президент заявил о том, что Киев продолжает внедрять реформы для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by. Украина не ожидает весомых потерь для экономики из-за COVID

"По плану второй транш (по программе stand-by – ред.) составил 700 миллионов долларов. Но мы пропустили несколько траншей, поэтому теоретически сумма должна быть больше", — сказал Николайчук в интервью интернет-изданию Forbes.

Он отметил, что пока этот вопрос с МВФ не обсуждался, дискуссия с фондом на эту тему планируется в сентябре.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила.

Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев ожидает летом заключения договоренности на уровне персонала (staff level agreement) с МВФ по программе кредитования.

Он отмечал, что Украина получит очередной транш кредита, если в стране снова начнет работать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), будет введена уголовная ответственность за недостоверное и несвоевременное декларирование, а также будет принята новая редакция законопроекта по Высшему совету правосудия.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что Киев может летом получить по меньшей мере один транш кредита от МВФ.