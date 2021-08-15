МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Экономика РФ по темпам роста опередила допандемийный уровень. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов, ВВП России во втором квартале текущего 2021 года вырос на 10,3%. Это более высокие темпы роста, чем ожидалось. Юрист назвал признаки финансовой пирамиды

При этом отмечается, что восстановление российской экономики повторяет динамику, демонстрируемую другими развивающимися рынками.

Агентство констатирует: после отмены локдауна российская экономика демонстрирует самый быстрый рост с 2000 года. Это происходит после отмены локдауна, введенного властями в 2020 году в связи с распространением COVID-19.

Рост ВВП РФ во втором квартале составил 10,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Это следует из официальных данных, опубликованным в пятницу, 13 августа. Это более высокие темпы роста, чем ожидалось, то есть, российская экономика по темпам роста опередила допандемийный уровень.

По данным Федеральной службы государственной статистики, наиболее значительный рост демонстрируют:

розничная торговля,



пассажирские перевозки,

обрабатывающее производство.



Медианная оценка 20 экономистов, опрошенных Bloomberg, составила 10%.

При этом отмечается, что схожую динамику показывают повторяет динамику других развивающихся стран. Часть из них, в том числе Польша и Филиппины, сообщили о росте ВВП на 10% во втором квартале.

Правительство РФ не стало повторно вводить жесткий локдаун, который действовал на территории страны с апреля по май 2020 года. К новым ограничениям не привел даже низкий уровень вакцинации. При этом по уровню смертности от COVID-19 Россия входит в число стран с самым высоким показателем.

Экономисты Bloomberg говорят: "экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, но, вероятно, рост уже достиг своего пика".

При этом положительные эффекты от снятия локдауна уже сходят на нет. При этом волна заболеваемости, вызванная дельта-штаммом, и отмена мер стимулирования сказываются на спросе.

По прогнозу экономиста Скотта Джонсона, в третьем квартале рост продолжится, но заметно более низкими темпами.