МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник заключил в СИЗО главу Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России Максима Розсыпало, которого уличили во взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Диана Корзухина. Кассира Сбербанка задержали в Москве за кражу 12 миллионов рублей

"Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы от 16 августа Розсыпало Максиму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 октября", — сказала собеседница агентства.

Розсыпало грозит до 15 лет заключения и крупный штраф по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По данным Следственного комитета, борца с коррупцией подозревают в получении взяток на миллион с лишним рублей за растаможку 20 автомобилей.