МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Жители России по итогам первой половины 2021 года могли бы позволить на свою зарплату купить почти на полтонны картошки меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza. Граждан предупредили, какие бумаги опасно выбрасывать в мусор

Согласно его данным, с января по июнь текущего года на среднюю российскую зарплату можно было купить 1232 килограмма картофеля. Значит, за этот период россияне смогли позволить себе 447 килограмма картофеля, или на 26,6% меньше, чем год назад.

Отмечается, что больше всего покупательная способность снизилась в Калининградской области (на 53,9%, или 1,04 тонны картофеля), Республике Алтай (на 44,8%, или 565 килограмм) и Костромской области (на 44%, или 668 килограмм). Позволить себе больше картошки на ежемесячную зарплату в первом полугодии 2021 года смогли только жители Чукотки (на 6,2%, или 60 килограмм).