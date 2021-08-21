МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Правительство России приняло проект распоряжения о выделении средств Минздраву в 2021 году на выплаты медикам, участвующим в вакцинации населения против COVID-19, сообщается на сайте кабмина.

"Проектом постановления предлагается выделить из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетные ассигнования для предоставления межбюджетного трансферта Минздраву России на осуществление выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты… Принять проект распоряжения", — говорится на сайте.