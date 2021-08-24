МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил сразу после избрания нового состава Госдумы изменить закон, запретив автоматически списывать средства соцвыплат и пособий за долги граждан, в том числе в рамках исполнительного производства. Путин заявил, что выплату в десять тысяч рублей получат все пенсионеры

"Предлагаю закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий по исполнительным производствам", — заявил Путин на втором этапе съезда "Единой России".

"Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями, однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной думы", — отметил президент.