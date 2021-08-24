МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" выступает за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда в РФ, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. Путин призвал законом запретить списание соцвыплат за долги

"Мы также ставим задачу добиться серьезного роста доходов в бюджетной сфере – для врачей, педагогов, социальных работников, военнослужащих, сотрудников бюджетных организаций, организаций в сфере культуры, научных учреждений. В частности, партия будет выступать за ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда", — заявил он, выступая на втором этапе XX съезда политической партии "Единая Россия".

Также он добавил, что нужно добиться одинакового уровня жизни во всех регионах.

Он подчеркнул, что отдельным аспектом является территориальное развитие России.

"У нас много территорий. Они, к сожалению, развиваются далеко не всегда равномерно, и вот это неравенство — та проблема, которая требует последовательного решения. На этом тоже нужно будет сконцентрироваться нашей партии в ближайшие пять лет. Несправедливо, когда в одной стране на территории в одном регионе люди живут вполне современной жизнью, а в другом — как будто бы эта современная жизнь туда не пришла, как в прошлом веке", — заявил Медведев, выступая на втором этапе XX Съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".

По его словам, нужно стараться добиться одинаково высокого уровня жизни во всех регионах, устранить диспропорцию в доходах.