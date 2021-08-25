МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Допандемический уровень достигнут по большинству макроэкономических показателей в России, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой со ссылкой на оценку Минэкономразвития. Депутаты предложили ввести базовый доход для семей с детьми

В среду Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в режиме видеоконференции.

"Минэкономразвития был представлен доклад о развитии экономики и планах по созданию рабочих мест до конца 2021 года. По оценке министерства, по большинству макроэкономических показателей достигнуты допандемические уровни", — говорится в сообщении.

Также ВВП России по итогам июня достиг уровня четвертого квартала 2019 года, ожидается продолжение роста экономики.

"Минэкономразвития был представлен доклад о развитии экономики и планах по созданию рабочих мест до конца 2021 года…. ВВП России по итогам июня достиг уровня четвертого квартала 2019 года", — говорится в сообщении.

В дальнейшем ожидается продолжение роста экономики — восстановительный рост экономики России заканчивается и переходит в более устойчивую фазу, добавляется в сообщении секретариата. Путин призвал совершенствовать оплату труда педагогов

Кроме того, в секретариате вице-премьера также сообщили о восстановлении промпроизводства в России.

"Промышленное производство восстановилось уже в феврале. Практически во всех отраслях промышленности наблюдается положительная динамика, превышающая докризисные показатели. Исключение составляет только добывающая промышленность, на динамику которой продолжает оказывать влияние действие соглашения ОПЕК+", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потребительский рынок пока находится чуть ниже докризисного уровня за счет динамики платных услуг населению и оборота общественного питания. Они пока полностью не восстановились. В то же время розничный товарооборот, по оценкам министерства, уже отыграл падение прошлого года.