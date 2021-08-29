МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Происходящее в Афганистане — масштабный гуманитарный кризис, террористическая угроза по линии стран СНГ и ОДКБ усиливается, сказал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире своего Youtube-канала. Встречу Байдена и Зеленского перенесли из-за ситуации в Афганистане

"По данным на эти дни Афганистан покинули уже 4 миллиона человек, 80% из них — женщины. Это действительно масштабнейший гуманитарный кризис, и ситуация с беженцами, увы, ухудшается с каждым днем", — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, "как сказал президент РФ Владимир Путин — большая часть Афганистана в считанные дни оказались под властью талибов (организация запрещена в РФ как террористическая), и с этой реальностью придется считаться".

"Точнее и не скажешь. У этой "реальности" благодаря США теперь есть и вооружение на миллиарды долларов и все это буквально у нас с вами под боком, по соседству с государствами СНГ и ОДКБ", — добавил политик.

Парламентарий назвал 20-летнее пребывание США в регионе "очередным геополитическим экспериментом", а происходящее в Афганистане сегодня — его итогом.

"А вот станет ли это уроком для так называемых "цивилизаторов" и "оплота демократии" по ту сторону океана и перестанут ли США пытаться всех учить жизни, равно как и пытаться установить на планете однополярный мир через силу — вопрос уже, пожалуй, риторический", — заключил политик.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России