МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо.

На встрече с главой государства губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о ходе вакцинации в регионе и о том, что местные власти сами все уже привиты по второму разу.

"У меня держатся все эти показатели хорошо", — сказал Путин.

Путин привился 23 марта первым компонентом вакцины. Он сделал прививку без камер. После президент сообщил о хорошем титре антител.