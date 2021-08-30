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Путин рассказал о своем самочувствии после вакцинации
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Президент России Владимир Путин рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо. На встрече с главой государства губернатор Тверской области Игорь Руденя... ПРАЙМ, 30.08.2021
вакцинация, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что показатели антител после прививки у него держатся хорошо.
На встрече с главой государства губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о ходе вакцинации в регионе и о том, что местные власти сами все уже привиты по второму разу.
"У меня держатся все эти показатели хорошо", — сказал Путин.
Путин привился 23 марта первым компонентом вакцины. Он сделал прививку без камер. После президент сообщил о хорошем титре антител.