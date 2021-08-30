МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль транспортной группы Fesco по МСФО в первом полугодии 2021 года выросла в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,564 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка при этом увеличилась в 1,7 раза, до 47,797 миллиарда рублей. Активы компании с начала года выросли на 26,8% до 69,345 миллиарда рублей.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", 100% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций компании, еще 17,4% принадлежит совладельцу Локо-банка Михаилу Рабиновичу.