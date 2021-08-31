МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил программу Владимира Путина в рамках поездки главы государства на Дальний Восток.

Вантовый мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке

Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока

"Сегодня поздно вечером президент вылетит во Владивосток. Завтра где-то в районе пяти по местному времени, наверное, он будет в океане, там он будет беседовать со школьниками. Потом он уже переедет в Кампус на остров Русский, там он примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компании-учредителя российского "Альянса по защите детей в цифровой среде" в режиме видеоконференции, учредители этого альянса подпишут обязательства оберегать детишек от всего плохого", — сказал Песков журналистам.

Далее глава государства по видеоконференции откроет социальные объекты образования в Дагестане, а вечером встретится с губернатором Приморского края.

В четверг, 2 сентября глава государства отправится в Дальневосточный морской тренажерный центр университета имени Невельского.

"Дальше президент вернется обратно, ему будет презентован проект развития Дальнего Востока, еще будет несколько проектов, это будет где-то в районе шести-семи вечера. В районе полвосьмого будет совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО", — рассказал он.

В пятницу президент примет участие в режиме видеоконференции в церемонии подписания важных бизнес-документов, связанных с крупными, в том числе иностранными, инвестициями в регионе.