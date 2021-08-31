МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил программу Владимира Путина в рамках поездки главы государства на Дальний Восток. Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока

"Сегодня поздно вечером президент вылетит во Владивосток. Завтра где-то в районе пяти по местному времени, наверное, он будет в океане, там он будет беседовать со школьниками. Потом он уже переедет в Кампус на остров Русский, там он примет участие в церемонии подписания добровольных обязательств компании-учредителя российского "Альянса по защите детей в цифровой среде" в режиме видеоконференции, учредители этого альянса подпишут обязательства оберегать детишек от всего плохого", — сказал Песков журналистам.

Далее глава государства по видеоконференции откроет социальные объекты образования в Дагестане, а вечером встретится с губернатором Приморского края.

В четверг, 2 сентября глава государства отправится в Дальневосточный морской тренажерный центр университета имени Невельского.

"Дальше президент вернется обратно, ему будет презентован проект развития Дальнего Востока, еще будет несколько проектов, это будет где-то в районе шести-семи вечера. В районе полвосьмого будет совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО", — рассказал он.

В пятницу президент примет участие в режиме видеоконференции в церемонии подписания важных бизнес-документов, связанных с крупными, в том числе иностранными, инвестициями в регионе.