КИЕВ, 31 авг — ПРАЙМ. Государственный и гарантированный государством долг Украины за июль вырос в долларах на 440 миллионов – до 92,96 миллиарда долларов, но сократился в национальной валюте на 14,9 миллиарда гривен, до 2,499 триллиона, сообщается на сайте министерства финансов страны. На Украине раскритиковали газовый контракт России и Венгрии

"По состоянию на 31 июля 2021 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,499 триллиона гривен, или 92,96 миллиарда долларов США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 1,472 триллиона гривен (58,91% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 54,77 миллиардов долларов США; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1,026 триллиона гривен (41,09%) или 38,19 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении на сайте минфина.

По итогам июня государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 92,52 миллиарда долларов, или 2,514 триллиона гривен.