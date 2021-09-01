МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Правила дистанционной торговли лекарствами меняются с 1 сентября в России, в том числе исключается требование о наличии у аптеки не менее 10 мест осуществления фармдеятельности на территории страны, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Эксперты предсказали снижение российского рынка акций и рубля

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения информирует, что с 1 сентября 2021 года вступают в силу изменения в "Правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных лекарственных препаратов гражданам", утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 31.05.2021",- говорится в сообщении.

Согласно изменениям, теперь для получения разрешения на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами исключается требование о наличии у аптечной организации не менее 10 мест осуществления фармдеятельности на территории России.

Кроме того, с 1 сентября аптечные организации для реализации своего товара вправе заключать договор с юридическим лицом, являющимся владельцем агрегатора информации о товарах (услугах) в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

В апреле 2020 года был принят закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учетом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов. До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.

Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством в мае 2020 года. Вести такую торговлю могут аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от Росздравнадзора.