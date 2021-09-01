Эксперты предсказали замедление роста российской экономики
Консенсус-прогноз экспертов издания "Ведомости": в 2022 году рост ВВП России окажется в районе 2,5%
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В следующем году рост ВВП России окажется в районе 2,5% из-за замедления роста внешнего спроса и стагнации внутреннего спроса. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой консенсус-прогноз своих экспертов.
В SberCIB Investment дают самую позитивную оценку — 3,2%. В S&P предсказывают, что в 2021 году российская экономика вырастет только на 2%, а инфляция составит 5% — это самый пессимистичный прогноз. Остальные оценки инфляции находятся в диапазоне 4-4,6%.
Что касается текущего года, то рост ВВП эксперты в среднем оценили в 3,9 процента, ни один из них не ждет показателей ниже 3,4%. Инфляция составит 5,9%, а курс доллара в среднем по итогам года — 72,5 рубля. В следующем году курс вырастет до 74,5 рубля.
Консенсус-прогноз оказался ниже ожиданий Минэкономразвития, которое рассчитывает на рост 3,2% в 2022 году. Однако в ведомстве не исключали корректировки прогноза.