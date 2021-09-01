МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в августе выросло на 374 тысячи, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 613 тысяч.

Показатель июля был при этом пересмотрен до роста на 326 тысяч с роста на 330 тысяч.

В том числе, в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в августе выросло на 86 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 149 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 138 тысяч рабочих мест.

В отраслевом разрезе — в секторе услуг число рабочих мест выросло на 329 тысяч, в секторе производства товаров — на 45 тысяч. При этом показатель для частных строительных компаний страны в августе вырос на 30 тысяч, в промышленном секторе — на 6 тысяч, в секторе добычи природных ресурсов — на 9 тысяч.

"Наши данные… подчеркивают снижение темпов восстановления рынка труда. Мы наблюдаем сокращение количества новых сотрудников после значительного роста числа рабочих мест в первом полугодии. Несмотря на замедление, рост числа рабочих мест приближается к отметке в 4 миллиона, однако показатель все еще на семь миллионов меньше, чем до пандемии COVID-19", — отметила главный экономист ADP Нела Ричардсон (Nela Richardson).