ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — ПРАЙМ. Российский Минтранс разделяет обеспокоенность по росту цен на авиатопливо, направил в Минфин предложения, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

"Мы разделяем обеспокоенность (по поводу дорожающего авиатоплива — ред.), и есть определенные предложения и по увеличению коэффициента акциза — с 2,08 увеличить его до 3,5. Все предложения направлены в Минфин, посмотрим", — сказал Чалик, уточнив, что ответа от Минфина пока не было. Восстановление спроса на авиатопливо может занять несколько лет

Налоговый кодекс РФ сейчас предусматривает льготу для авиакомпаний: акциз на авиационное топливо, который они уплачивают, возвращается им из бюджета к коэффициентом 2,08, этот коэффициент един для всех авиакомпаний и регионов. Председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко ранее в пятницу на встрече президента РФ Владимира Путина с модераторами сессий ВЭФ озвучил предложения для Дальнего Востока установить коэффициент 3.34, а для авиатоплива с поставками морским или речным транспортом — 6. Президент предложение поддержал, и глава Минфина Антон Силуанов обещал его проработать.

Средняя стоимость тонны авиакеросина в РФ в августе увеличилась на 4,08% в сравнении с июлем — до 55 240 рублей, сообщает Росавиация. Стоимость авиатоплива растет с начала года. В частности, в июне она выросла на 1,87%, в июле — на 3,85%. В целом с начала года авиатопливо подорожало более чем на 18%.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.