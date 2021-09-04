ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Слабость Парижского соглашения по климату состоит не только в том, что оно не имеет обязательной юридической силы, но также и в том, что оно нацелено только на производственные выбросы, не учитывая потребительские, рассказал РИА Новости на Восточном экономическом форуме лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. FT: Россия проделала огромный путь, став крупнейшим экспортером зерна

По его словам, Европа и США, импортируя товары из развивающихся стран, перекладывают свои выбросы на эти государства.

"Если страна не соблюдает соглашение, ничего не произойдет. Еще одна слабость заключается в том, что определяемые на национальном уровне вклады — целевые показатели сокращения углеродных выбросов — основаны на производстве, а не на потреблении", — заявил Рае Квон Чунг.

Он объяснил, что в действительности речь идет об "утечке углерода" из Европы в Китай, что является следствием реструктуризации промышленности, а не изменения образа жизни. По словам эксперта, если в климатических целях будут учитываться только производственные выбросы, развивающимся странам будет сложно их достичь.

"Мы должны сократить наше потребление. Это реальное сокращение", — подчеркнул Рае Квон Чунг.

По его мнению, сложно сократить выбросы, связанные с потреблением, поскольку это подразумевает изменение образа жизни людей. Эксперт считает, что ответственность лежит именно на потребителях, а не на правительстве или бизнесе.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.