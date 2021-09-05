КИЕВ, 5 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к встрече президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, однако складывается впечатление, что Москва "избегает этой встречи". На Украине предположили, когда Байден приедет в Киев

"Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать", — заявил Кулеба в эфире телеканала "Интер".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно.