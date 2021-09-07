МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит антикарательные проверки поставщиков горюче-смазочных материалов в Тамбовской области, сообщается на сайте службы. ФАС проведет дополнительные проверки на рынках стройматериалов

"В связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы в 2021 году ФАС России проанализировала конкурентные процедуры на рынке нефтепродуктов и запросила у основных поставщиков ГСМ информацию о ценообразовании", — говорится в сообщении.

Отмечается, что службой была получена информация, которая может свидетельствовать о сговоре на торгах в Тамбовской области с целью поддержания или повышения цен при закупках. Общая сумма контрактов составила 531 миллион рублей, а торги проводились, в том числе, и для нужд государственных и муниципальных бюджетных учреждений, говорится в сообщении.

"Так, признаки сговора выявлены на закупочных процедурах для нужд областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр", Тамбовской городской Думы, областного управления Роспотребнадзора, муниципального бюджетного учреждения "Дирекция Благоустройства" и других органов власти," — отмечает служба.

Также говорится, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будет возбуждено уголовное дело.