МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Рособоронэкспорт подписал на оружейных выставках, прошедших летом этого года, оружейные контракты на сумму более чем 3 миллиарда евро, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Завершившийся летний выставочный период подтвердил устойчивый высокий спрос на российское вооружение и военную технику. В рамках военно-технического форума "Армия-2021", авиационно-космического салона МАКС-2021 и военно-морского салона МВМС-2021 Рособоронэкспорт подписал свыше 30 контрактных документов на сумму более 3 миллиардов евро",- говорится в сообщении.

Среди законтрактованной на летних выставках техники — истребители Су-30, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1/С1М", переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба", комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие и боеприпасы.

В РОЭ отметили, что портфель заказов компании сегодня составляет более 52 миллиардов долларов.