МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair выразила заинтересованность в развитии авиасообщения в РФ и надежду на восстановление объемов авиаперевозок между Финляндией и Россией в полном объеме в ближайшее время, сообщает Росавиация.

Во вторник в Росавиации состоялась встреча руководителя ведомства Александра Нерадько с президентом, исполнительным директором Finnair Маннер Топи Топани. Нерадько проинформировал главу финской авиакомпании о том, что оперштаб при правительстве РФ решил с 10 сентября увеличить количество регулярных рейсов в Финляндию, в частности, на маршруте Санкт-Петербург — Хельсинки увеличивается частота рейсов с семи до 14 рейсов в неделю.

"Маннер Топи Топани поблагодарил авиационные власти России за конструктивное сотрудничество, в этом году авиакомпания отмечает 65 сезон полетов в Россию. Сообщил о том, что Finnair заинтересована в развитии авиасообщения в Россию и выразил надежду на восстановление объемов авиаперевозок между Финляндией и Россией в полном объеме в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Ранее, в июне 2021 года, было принято решение о выполнении 14 рейсов в неделю из Москвы в столицу Финляндии. Полеты по указанным маршрутам могут осуществляться на взаимной основе авиакомпаниями двух стран.

Кроме того, в ходе встречи стороны проинформировали друг друга о принимаемых в странах мерах по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиаперевозок. Также обсудили порядок выполнения полетов между Россией и Финляндией в предстоящем зимнем сезоне и отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества авиакомпаний двух стран.