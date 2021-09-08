МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека, сообщает ведомство. Оператор, которого пытался спасти Зиничев, также погиб.

"МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека", — сказали в министерстве.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. До назначения начальником управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

С июня 2015 года по июль 2016 год занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя Совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года Зиничев занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области.

18 мая 2018 года указом президента РФ Евгений Зиничев был назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии.