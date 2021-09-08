МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 31 августа по 6 сентября замедлилась до 0,07%, с начала года потребительские цены выросли на 4,75%, сообщает Росстат. Инфляция в России замедлилась в месячном выражении

"За период с 31 августа по 6 сентября 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,07%, с начала сентября — 100,06%, с начала года — 104,75%", — говорится в сообщении.

На предыдущей неделе была зафиксирована инфляция в 0,09%, а перед этим — 0,1%. До этого с середины июля чередовались дефляция и нулевая инфляция.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин снизились на 0,3%, на дизтопливо — на 0,1%.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию выросла на 2,3%. Цена на путевки в дома отдыха, пансионаты снизилась на 5,4%, в санатории — на 2%.

Среди строительных материалов снизились цены: на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 1,4%, металлочерепицу — на 1,2%.