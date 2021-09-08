МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России в августе замедлилась в месячном выражении до 0,17% с 0,31% в июле, а в годовом ускорилась до 6,68% с 6,46% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. В России замедлилась недельная инфляция

"В августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года индекс потребительских цен составил 100,17%, по сравнению с декабрем 2020 года – 104,69% (в августе 2020 года – 99,96%, по сравнению с декабрем 2019 года – 102,95%)", — говорится в сообщении.

Как отмечает Росстат, в августе рост потребительских цен на 0,4% и более зафиксирован в 30 субъектах РФ. Больше всего цены выросли в Республике Алтай (на 1,4%) в связи с удорожанием услуг на 4,5% и в Севастополе (на 1,1%) в связи с удорожанием продовольственных товаров на 1,3%. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц в среднем не изменились (с начала года прирост цен составил 4,0% и 4,8% соответственно).

По прогнозу ЦБ, на конец текущего года годовая инфляция будет находиться в диапазоне 5,7-6,2%. Зампред Банка России Алексей Заботкин в начале сентября говорил, что ее постепенное снижение ожидается в четвертом квартале. В 2022 году регулятор ждет инфляцию на уровне 4-4,5%.