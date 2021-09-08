МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал в августе рост цен в месячном выражении на товары для школьников накануне нового учебного года.

"Из предметов одежды для детей школьного возраста выросли цены: на джинсы для детей – на 1,6%, сорочки верхние для мальчиков – на 1,5%, костюмы спортивные, блузки, юбки, брюки – на 1,1-1,4%. Ранцы и рюкзаки для школьников подорожали на 1%. В то же время снизились цены на туфли летние (сандалеты) – на 0,1%", — говорится в публикации статистического ведомства об индексе потребительских цен в августе 2021 года.

Из школьно-письменных принадлежностей и канцелярских товаров подорожали: тетради школьные – на 2,7%, авторучки шариковые – на 1,5%, альбомы для рисования и карандаши черно-графитные – на 1,3%, учебники, учебные пособия – на 1,2%, наборы фломастеров – на 1,1%.

Для сравнения, в августе 2020 года по сравнению с июлем того же года цены на сорочки для мальчиков выросли на 0,98%, костюмы спортивные, блузки, брюки — в пределах от 0,72% до 0,99%, джинсы тогда подорожали — на 0,96%. В августе 2020 года тетради школьные выросли в цене на 0,79% по сравнению с июлем, альбомы для рисования – на 0,62%, учебники, учебные пособия – на 0,79%, наборы фломастеров – на 0,6%.

Традиционно к 1 сентября Росстат рассчитывает стоимость "Набора первоклассника", в который входит комплект вещей, канцелярских товаров и учебников. Расчеты производятся по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По данным статистического ведомства, рост стоимости набора вещей и канцтоваров для первоклассника в России за год не превысил уровня инфляции: для мальчика он вырос на 4,1% в годовом выражении до 19,6 тысячи рублей, для девочки – на 3,9%, до 24,1 тысячи рублей. Инфляция в России в июле текущего года составила 6,46% в годовом выражении.

По инициативе президента РФ Владимира Путина в августе проводились единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста (всего более 200 миллиардов рублей).