МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Средние розничные цены на топливо в России за неделю с 30 августа по 6 сентября снизились впервые за год, при этом бензин подешевел сразу на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизтопливо — на 7 копеек, до 50,62 рубля, следует из данных Росстата.

Последний раз цены на бензин в России снижались на неделе с 7 по 13 сентября в 2020 году. Тогда бензин и дизель дешевели на 1 копейку. Бензин в среднем стоил тогда 45,74 рубля за литр, а дизтопливо — 48,04 рубля. Таким образом, между двумя снижениями цен бензин подорожал на 3,19 рубля, или почти на 7%. Дизельное топливо за этот период выросло в цене на 2,58 рубля, или 5,4%.

По данным Росстата, за неделю с 30 августа по 6 сентября бензин марки Аи-92 в среднем подешевел на 17 копеек, до 45,99 рубля за литр. Средняя цена Аи-95 упала на 16 копеек, до 49,82 рубля, а Аи-98 — на 8 копеек, до 57,57 рубля за литр.