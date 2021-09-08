МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Повышение цен на услуги отелей в РФ носит сезонный характер, заявили журналистам в пресс-службе Ростуризма. В России подорожало проживание в гостиницах

Росстат в среду сообщил, что проживание в российских трех-пятизвездочных отелях в августе подорожало от 4,4% до 8,3%.

"Туристическая отрасль в России имеет сезонный характер ценообразования, который коррелируется со спросом. Рост цен, зафиксированный Росстатом, является плановым, ежегодным и связан с подъемом спроса на высокие летние даты. Стоит отметить — август является самым популярным туристическим месяцем, уже осенью после летнего пика цены заметно снижаются", — сказали в Ростуризме.

В ведомстве также отметили, что на ценообразование влияет география расположения объектов и вид туризма. "Наибольший рост цен летом наблюдается в сегменте четыре-пять звезд на Юге России, в прибрежных курортных территориях. Стоимость отдыха в крупных городах с большим качественным номерным фондом, наоборот, ниже 2019, доковидного года, действуют специальные акции, скидки", — добавили в пресс-службе.

"Тем не менее, чтобы не допустить случаев недобросовестной конкуренции, не связанных с фактором сезонности и динамическим ценообразованием, Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором проводит регулярный мониторинг цен на гостиничные услуги", — заключили в ведомстве.