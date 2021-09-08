МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Экономика США в июле-августе снизила темпы роста до умеренных, следует из "Бежевой книги" (Beige Book) — сводки комментариев Федеральной резервной системы (ФРС) об экономическом положении в стране.

"В период с начала июля по август темп экономического роста несколько снизился — до умеренного…. Замедление экономической активности в значительной степени связано с сокращением объемов посещений ресторанов, поездок и туризма в большинстве округов, что отражает проблемы безопасности из-за распространения штамма "дельта", — говорится в релизе.

Кроме того, снижение темпов восстановления некоторых секторов экономики связано с проблемами поставок товаров, а не со снижением спроса. В частности, слабые продажи автомобилей связаны с низким уровнем предложения на фоне нехватки микрочипов.

Все округа сообщали о росте занятости в целом, однако темпы создания рабочих мест варьировались от незначительных до высоких. Спрос на рабочую силу продолжил расти, но повсеместно отмечается нехватка работников. Некоторые из округов указали на перенос сроков возвращения работников из-за распространения штамма коронавируса "дельта". При этом несколько округов сообщили об особенно быстром росте заработной платы на низкооплачиваемых позициях.

Уровень инфляции в США в целом остается высоким, цены растут из-за нехватки ресурсов. Большинство округов отметило существенное повышение стоимости металлов и металлических изделий, грузовых транспортных услуг, а также большей части строительных материалов. Несколько округов указали, что компании ожидают значительного повышения отпускных цен в ближайшие месяцы.

"Бежевая книга" (Beige Book) — сводка комментариев ФРС об экономическом положении в стране, содержит описание текущей экономической ситуации в 12 округах: Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде, Ричмонде, Атланте, Чикаго, Сент-Луисе, Миннеаполисе, Канзас-Сити, Далласе и Сан-Франциско.