МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Энергетический переход затянется дольше, чем планируют правительства стран мира, заявил бывший премьер-министр Франции, член совета директоров АО "Зарубежнефть" Франсуа Фийон. Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы

Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Многие страны мира, особенно западные, поставили себе задачу снизить объем таких выбросов, то есть сделать экономику углеродно нейтральной, к 2050 году.

"Я думаю, что этот энергетический переход будет более длительным, чем сегодня считают правительства и чем это предусматривается соответствующими обязательствами", — сказал он в ходе своего выступления на четвертом Столыпин-форуме "Постковидный синдром − экономика по-другому" в Москве.

Фийон объяснил это тем, что технологии, которые обеспечивают этот энергетический переход пока недостаточно зрелые и доступны далеко не всем странам мира. В качестве примера он привел электромобили.

"Есть много стран, которые вообще не в состоянии даже в среднесрочной перспективе получить доступ к таким видам транспорта. Трудно представить, что завтра электромобили будут разъезжать по улицам африканских городов…. Это касается также Латинской Америки, это касается также азиатского региона", — пояснил он.