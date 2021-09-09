МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Совместное исследование Института стратегических коммуникаций и платформы "Рокет Ворк", посвященное анализу ситуации с самозанятыми за прошедший с момента внедрения режима год презентовано в четверг в ходе круглого стола, организованного Центром стратегических разработок. В нем представлен портрет самозанятого, дается оценка реакции населения на НПД, проанализированы социальные и экономические последствия, а также международная практика. Кому выгодно стать самозанятым, а кому не стоит пытаться

За первые четыре месяца этого года лидировали по числу самозанятых регионы, позже других подключившиеся к внедрению нового налогового режима. Наибольший прирост (+407,4%) продемонстрировала Ингушетия, на втором месте Карачаево-Черкесия с приростом в 140%, на третьем — Северная Осетия.

"Это просто прорыв. От нового режима выиграли все — и физические лица, и бизнес, и само государство, и ФНС, и банки, то есть выиграла вся экономика", — комментирует руководитель направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Виктория Павлюшина.

Регионы, с которых начался эксперимент в 2019 году, в том числе, Москва и Московская область, в топ-20 по темпам прироста не вошли. Но по абсолютному числу подключившихся лидируют именно они — так, в Москве на 100 тысяч человек 4724 самозанятых. Остальные регионы отстают от не менее, чем на треть — на втором месте Татарстан с 3130 самозанятыми.

В России 60% самозанятых — мужчины, 40% — женщины, что совпадает с международной практикой. Директор департамента мониторингов и аналитики "Инстратком" Леонид Цуканов рассказал о наиболее популярных сферах деятельности самозанятых — индустрия моды и красоты (33 % от общего количества самозанятых), сфера торговли (22 %), а также строительство и ремонт (10%). Кроме того, популярными сферами деятельности среди самозанятых стали уборка и домашнее хозяйство, развлечения, обучение и образование, такси и сфера финансов.

Выбрать режим НПД людей побуждает желание иметь законный источник доходов, безопасность ведения дел и дополнительная надежность в глазах заказчика. К прочим причинам относятся возможность повысить свои доходы, гибкий режим работы, интересные проекты, которых нет по найму. При этом многие все еще мало знают об этом режиме, не понимают процесс сдачи отчетности и боятся остаться без пенсии. 53,8% респондентов сочли налоговую нагрузку на самозанятых невысокой, 35,8% дали обратный ответ.

К позитивным тенденциям, которые выявил прошедший год, авторы исследования отнесли улучшение взаимодействия между самозанятыми и крупными корпорациями, а также запуск специальных платформ, делающих режим понятным большинству граждан. По словам гендиректора "Рокет Ворк" Анастасии Усковой, государство, создав выгодный для бизнеса и исполнителей-физлиц налоговый режим, предложив удобную IT-архитектуру, каналы подключения к инфраструктуре, дало импульс к развитию платформенной занятости.

"Государство дало инструмент, бизнесы увидели эффективность. Появились площадки, которые решают проблемы не только "серости" бизнеса, выводя все расчёты в легальную плоскость, но и радикально повышают эффективность бизнеса, освобождают его от все шелухи, зачастую составляющую до 80 % в бизнес-процессах. Не случайно в стране "бьются рекорды" по самозанятости. Мы уже добавили к самозанятости весь "внештат", на очереди — классические трудовые отношения, и возникнет единая экосистема сервисов в кадрах", — сказала она.

Говоря о негативе, участники мероприятия указали на то, что многие работодатели выбирают сотрудничество с самозанятыми, чтобы уменьшить налоговые выплаты, чем недовольная большая часть таких вынужденных сотрудников.

Проанализировав международную практику, эксперты пришли к выводу, что развитые страны, в которых аналогичный режим работает уже десятилетия (Великобритания, США, ЕС), в целом сталкиваются с теми же вызовами, что РФ в первый год действия системы. Общественное мнение относится к теме позитивно-нейтрально, однако число самозанятых стабильно растет.

Социальные гарантии — ключевой фактор развития, на который необходимо делать ставку в ближайшей перспективе. Прежде всего, это касается пенсионного обеспечения, охраны здоровья, поддержки со стороны государства. На это нужно делать упор и России.