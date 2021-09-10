МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Михаил Кубасов из "лондонского списка" вернулся в Россию в четверг, сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Новак и представитель ФРГ обсудили будущее украинского транзита

"В Россию вернулся тринадцатый по счету участник "лондонского списка" Бориса Титова – управляющий партнер ОАО "Первая правильная арбитражная компания" Михаил Кубасов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дело Кубасова ведет главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области. "Заочное обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) было предъявлено ему в 2019 году. Между тем еще в марте 2018 года Михаил Кубасов выехал в Испанию, с декабря 2019 года пребывал в Латвии. С 2019 года находился в федеральном, с 2020-го — в международном розыске", — добавили в пресс-службе.

Как сообщается, в июне 2020 года Тверской районный суд заочно избрал Кубасову меру пресечения в виде заключения под стражу с даты задержания или экстрадиции на территорию России, месяц спустя апелляционная инстанция — Московский городской суд – оставила это постановление без изменения. Россия и ФРГ обсудили работу в газовой сфере

"По версии следствия, в период до 2017 года Кубасов вместе с соучастниками обнаружил сведения о задолженности ООО "Свиг" перед ЗАО "Дон-Строй Инвест" на 68 миллионов рублей и решил использовать их для фальсификации задолженности на такую же сумму, но перед ООО "Нортэль", аффилированного с Кубасовым", — рассказали в пресс-службе.

"В связи с подделкой требования ООО "Свиг" было признано Арбитражным судом Московской области банкротом, было введено конкурсное производство. Однако получить 68 миллионов рублей Кубасову и его соучастникам не удалось, поскольку представитель ООО "Свиг" обратился в полицию", — уточнила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

По ее данным, Кубасов ссылается на наличие у него оригинала документов, подтверждающих задолженность ООО "Свиг" перед ООО "Нортэль", при этом следственный орган не принимает ходатайства об их приобщении к делу, ссылаясь на электронное письмо, поступившее из Индии якобы от Кубасова, в котором он заявляет, что не направляет никаких ходатайств и жалоб, а адвокаты, чьи полномочия достоверно подтверждены нотариальными доверенностями, не имеют к нему отношения. Эксперт оценил результаты переговоров Путина и Лукашенко

"Руководитель ООО "Свиг", вопреки своему заявлению в полицию, сам представлял в Арбитражный суд договор личного поручительства на 19 миллионов рублей по долгу перед ООО "Нортэль" на сумму около 68 миллионов рублей. А ЗАО "Дон-Строй Инвест", вопреки материалам обвинения, не являлась кредитором ООО "Свиг", соответственно, "Свиг" не имеет долгов перед ним", — заявила пресс-служба.

К уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Кубасов обратился в 2020 году. По итогам проведенной работы мера пресечения изменена на подписку о невыезде.