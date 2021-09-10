Аналитики "Сколково" рассказали, сколько долларовых миллионеров живет в российских регионах
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МОСКВА, 10 сент — ПРАЙМ. Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления "Сколково" рассказали, сколько долларовых миллионеров живет в российских регионах. Об этом пишет РБК.
Авторы исследования опирались на данные о количестве премиальных автомобилей и жилья премиум-класса в России.
Эксперты бизнес-школы взяли за исходный показатель общее количество долларовых миллионеров по оценке банка Credit Suisse. Оно составило 297 тысяч человек в 2020 году.
Абсолютные лидеры по числу миллионеров — Москва и Подмосковье. Там проживает более ста тысяч миллионеров. Это 35% от общего их общего количества в нашей стране.
Далее в рейтинге следует Северная столица, среди жителей которой насчитывается 28 тысяч миллионеров.
Третье место занимает Краснодарский край. Там живет 12 тысяч долларовых миллионеров.