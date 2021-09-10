2021-09-10T16:17:54+03:00
2021-09-10T16:17:54+03:00
2021-09-10T16:17:54+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210910/834663820.html
Профицит торгового баланса России в июле вырос в 4,7 раза
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Положительное сальдо внешней торговли РФ в июле увеличилось в 4,7 раза в годовом выражении и составило 23,191 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России. При этом... ПРАЙМ, 10.09.2021
россия, торговый баланс, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в июле увеличилось в 4,7 раза в годовом выражении и составило 23,191 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
При этом объем экспорта в июле вырос в годовом выражении вдвое, до 49,485 миллиарда долларов, импорта — на 33,2%, до 26,294 миллиарда.