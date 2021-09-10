МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в июле увеличилось в 4,7 раза в годовом выражении и составило 23,191 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

При этом объем экспорта в июле вырос в годовом выражении вдвое, до 49,485 миллиарда долларов, импорта — на 33,2%, до 26,294 миллиарда.