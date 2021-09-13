КИЕВ, 13 сен — ПРАЙМ. Усиление карантина в Украине из-за ситуации с коронавирусом обсудили на совещании в кабмине, министерство здравоохранения предлагает не распространять карантинные ограничения на вакцинированнные коллективы, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

"Нововведения будут приняты в ближайшее время. Министр здравоохранения Виктор Ляшко озвучил соответствующие предложения. В частности, минздрав предлагает, чтобы ограничения желтой и красной зоны эпидемической опасности не распространялись на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, действительный в течение 72 часов отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни", — говорится в сообщении. В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ

Отмечается, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания возросло на 6 тысяч, а количество госпитализаций — на 1,5 тысячи.

Высокие темпы роста новых случаев наблюдаются в Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях.

Также в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилась на 60%.

Премьер на совещании призвал ускорить темпы вакцинации учителей и других работников учебных заведений.

"Профильные министерства должны активно проработать эту тему с регионами, ведь уже в ближайшее время страна перейдет в желтую зону", — цитирует Шмыгаля пресс-служба.

При этом в министерстве внутренних дел сообщили о возобновлении проверок соблюдения карантинных правил. На прошлой неделе проверено 40 тысяч субъектов хозяйствования и составили 205 админпротоколов о нарушении карантина.

Кабмин Украины продлил до 1 октября карантин и режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, ранее действовавшие до конца лета. В стране действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает карантинные ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".