МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в августе составила в годовом выражении 5,03% после 4,88% в июле, сообщает Банк России.

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, составила 5,51%.

"Динамика оценок трендовой инфляции указывает на сохранение значительного вклада в рост цен со стороны устойчивых факторов. В этих условиях дезинфляционному тренду еще только предстоит сформироваться…. При этом рост среднего значения модифицированных показателей базовой инфляции в августе после снижения в течение двух предыдущих месяцев говорит о действии значительного количества разнонаправленных временных и разовых факторов на широкий спектр цен потребительских товаров и услуг", — говорится в сообщении.

При этом регулятор отмечает, что проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать постепенному снижению инфляционного давления, что приведет к замедлению годовой инфляции до 4-4,5% в 2022 году и с последующим ее нахождением вблизи 4%.