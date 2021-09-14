МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели встречу в Москве.

Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в России с необъявленным визитом.

Путин поздравил сирийского коллегу с хорошим результатом президентских выборов, отметив, что именно с ним жители республики связывают возвращение к нормальной жизни.

Также Путин на встрече с Асадом отметил, что за первое полугодие объем товарооборота двух стран вырос в 3,5 раза.

"Наши совместные усилия тоже приносят определенный результат. Я сейчас говорю не только о гуманитарной помощи со стороны России сирийскому народу, говорю и о развитии торгово-экономических связей. За первое полугодие текущего года объем товарооборота увеличился в 3,5 раза", — сказал Путин.

Российский президент упомянул предоставленные Сирии вакцины от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт" для борьбы с пандемией.

"Мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось все человечество, имею в виду борьбу с коронавирусной инфекцией. Первые поставки "Спутника V" и "Спутника Лайт" прошли в Сирию", — сказал Путин.

Главы государств затронули борьбу с терроризмом. Как отметил Путин, совместными усилиями России и Сирии нанесен удар по террористам, и сейчас сирийское правительство контролирует больше 90% территории страны.

"Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90% территории", — сказал Путин.

"Две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину", — отметил сирийский президент.

По словам Асада, санкции против сирийского народа можно классифицировать как античеловеческие, антигосударственные и нелегитимные.

"Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но, тем не менее, это имеет место", — сказал президент Сирии.