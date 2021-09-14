ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. Ураган "Николас" обрушился на побережье Техаса, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Ураган "Николас" обрушился на побережье Техаса", — сообщил центр. Как отмечается, ураган сопровождается сильными ливнями и ветром.

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Ураган движется со скоростью 17 километров в час.

Ранее сообщалось, что сформировавшийся в Мексиканском заливе тропический шторм "Николас" усилился до урагана первой категории и начал двигаться в сторону американского штата Техас. Как отмечалось, стихия может затронуть в ближайшие дни и части штата Луизиана.