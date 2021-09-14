МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Сводный опережающий индекс Composite leading indicators (CLI) для России, указывающий на перспективы экономической активности, в августе составил 102,77 пункта после 102,38 пункта в июле, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Денежная база России в широком определении снизилась на 1,6%

Показатель в других странах неформального клуба БРИК в отчетном месяце в основном также вырос: в Китае — до 102,02 пункта с 101,88 пункта, в Индии до 98,35 с 98,29 пункта. И лишь в Бразилии он снизился до 102,04 со 102,3 пункта.

"Среди основных развивающихся экономик индекс CLI для России и для промышленного сектора Китая указывает на устойчивый рост, превышающий трендовый уровень. В Индии CLI остается ниже среднего, но продолжает сигнализировать об стабильном росте, тогда как в Бразилии он продолжает сигнализировать о замедлении роста", — оценивает ситуацию ОЭСР.

Кроме того, агрегированный CLI стран "большой семерки" вырос в минувшем месяце до 100,84 пункта с июльского уровня в 100,79 пункта. Показатель поднялся во всех странах, кроме США, чей CLI остался на уровне предшествовавшего месяца. Самый заметный рост был зафиксирован в Германии, а самый слабый — в Японии.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада (на период шесть-девять месяцев). Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.