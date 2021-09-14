МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил правительству, что ушел на самоизоляцию. Путин не приедет на саммиты ОДКБ и ШОС из-за самоизоляции

По словам президента, несколько человек в его окружении, включая вакцинированных, заразились коронавирусом. С одним из них глава государства общался целый день.

Ранее Владимир Путин сообщил о решении уйти на самоизоляцию в телефонном разговоре с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Кроме того, президент РФ не сможет лично принять участие в саммитах ОДКБ и ШОС, которые пройдут в Душанбе завтра и послезавтра.