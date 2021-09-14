МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ, Мария Князева. Рост цен на жильё в регионе единой европейской валюты в 2021 году побьет 30-летний рекорд, говорится в заметке британской аналитической компании Oxford Economics.

Темпы роста цен на жилье в еврозоне неуклонно ускоряются, несмотря на пандемию. "Мы считаем, что 2021 год будет самым сильным годом с точки зрения роста цен на жилье за ​​30 лет", — говорится в заметке.

Рост может ускориться до 8% год к году в четвёртом квартале 2021 года, что и станет тридцатилетним максимумом. При этом в 2020 году был поставлен рекорд квартального роста цен за последние 25 лет.

В целом за текущий год ожидается подъем стоимости жилья более, чем на 7%. Oxford Economics повысила этот прогноз с менее 6%, ожидавшихся в июле. "Мы также подняли нашу оценку на 2022 год до более 6% с менее 3%", — говорится в заметке. К ключевым факторам, вызвавшим этот ценовой бум, относятся, в частности, легкие финансовые условия при приобретении жилья.

"Благоприятная ситуация со стороны спроса должна сохраниться и в 2022 году, поддерживаемая устойчивым спросом на жилье, занимаемое владельцами, накоплением избыточных сбережений и быстрым восстановлением рынка труда. Также вероятно, что процентные ставки (по займам — ред.) будут подниматься с рекордно низких значений лишь очень поступательно", — говорится в заметке.

В Oxford Economics ожидают, что темпы роста цен на жилье будут замедляться в среднесрочной перспективе по мере роста процентных ставок и увеличения предложения.