МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны будет предусмотрено 5,95% ВВП, трансляция заседания шла на канале правительства в YouTube. Еврокомиссия выделила Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в проекте бюджета закреплен "рекордный за 10 лет рост ВВП". Рост экономики составит 3,8%. Инфляция составит 6,2%. Минимальная зарплата, согласно бюджету, в следующем году составит около 244 долларов, средняя будет на уровне около 590 долларов, а в конце года — около 656 долларов. При этом минимальная зарплата врачей вырастет до 750 долларов.

На сектор национальной безопасности и обороны предусмотрено 319,4 миллиарда гривен (около 11,9 миллиарда долларов), из них на минобороны будет выделен 131 миллиард гривен (около 4,9 миллиарда долларов).

Согласно проекту, доходы страны в следующем году составят 1,219 триллиона гривен (около 45,7 миллиарда долларов), расходы — 1,407 триллиона гривен (около 52,8 миллиарда долларов).

Дефицит составит 188 миллиардов гривен (около 7 миллиардов долларов), или 3,5% ВВП, заимствования будут на уровне 529 миллиарда гривен (около 19,8 миллиарда долларов). На погашение и обслуживание государственного долга предусмотрено 560 миллиардов гривен (около 21 миллиарда долларов).

Госбюджет на 2022 год рассчитывался с учетом курса национальной валюты в размере 28,6 — 28,7 гривны за доллар.

При этом проект госбюджета предусматривает инфляцию в 6,2%, заявил глава минфина страны Сергей Марченко в ходе заседания правительства 15 сентября.

"Бюджет на 2022 год является реалистичным и сбалансированным. Готовится на макропрогнозе, который был одобрен правительством. Предусматривается рост реального ВВП на уровне 3,8%, инфляция 6,2%", — заявил Марченко в ходе представления проекта госбюджета.