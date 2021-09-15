МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Производство золота в России за январь-июнь 2021 года снизилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 135,51 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 112,61 тонны против 116,38 тонны в январе-июне 2020 года, попутного — 7,42 тонны против 8,27 тонны, вторичного — 15,48 тонны против 13,45 тонны.

Производство серебра в России за январь-июнь выросло на 1,8% — до 445,18 тонны (годом ранее — 437,3 тонны), в том числе добычного составило 195,93 тонны против 208,48 тонны, попутного — 138,65 тонны против 164,99 тонны, вторичного — 110,6 тонны против 63,83 тонны.

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2018 году было произведено 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра; в 2019 — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра; в 2020 — 340,17 тонны (-1%) золота и 965,73 тонны (-3,06%) серебра.