МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств на поддержку граждан, чье жилье пострадало в результате паводка на территории Еврейской автономной области (ЕАО), а также в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство обсудит расширение полномочий Росстата

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о выделении Минстрою России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Еврейской автономной области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и (или) повреждены в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в августе — сентябре 2020 года", — говорится в сообщении.

Аналогичный вопрос стоит в повестке и в отношении граждан, жилые помещения которых пострадали или были утрачены из-за чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае.

Ранее правительство РФ уже выделило более 73 миллионов рублей на поддержку жителей Забайкальского края, пострадавших из-за паводков. Также председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1 миллиарда рублей на помощь жителям ЕАО и Хабаровского края, пострадавшим из-за прошлогодних паводков.